Japão anuncia convocação sem Junya Ito, acusado de agressão sexual

O jogador japonês do Reims Junya Ito, acusado de agressão sexual em seu país, não foi incluído na lista de convocados da sua seleção para dois duelos contra a Coreia do Norte nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, divulgada nesta quinta-feira (14).

“Pensando no impacto na sua família, que é o mais importante, acho que era preferível não chamá-lo agora”, declarou o técnico do Japão, Hajime Moriyasu, citado pela imprensa local.

Em fevereiro, Ito abandonou a Copa da Ásia no Catar depois de a polícia japonesa anunciar a abertura de uma investigação.

Os fatos pelos quais é acusado teriam ocorrido num hotel de Osaka, no oeste do Japão, em junho de 2023, após uma partida entre Japão e Peru, segundo a imprensa do país asiático.

Por sua vez, o atacante de 31 anos, que chegou ao Reims em 2022 e é titular absoluto na Ligue 1, apresentou queixa contra as duas mulheres que o acusam, exigindo 200 milhões de ienes (cerca de R$ 6,5 milhões pela cotação atual) por perdas e danos.

Ito foi apoiado pelo clube francês e é mantido como titular no Reims. Porém, o Japão optou por não tê-lo nas partidas contra os norte-coreanos, no dia 21 de março, em Tóquio, e cinco dias depois, em Pyongyang.

Moriyasu disse que queria convocá-lo, mas preferiu não chamar o jogador ´para “protegê-lo”.

“Tentei imaginar como seria o clima ao seu redor no Japão e acho que isso não lhe teria permitido jogar futebol em paz”, argumentou o treinador.

“Acho que toda a equipe não teria conseguido trabalhar em paz”, acrescentou.

