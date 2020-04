Japão amplia estado de emergência por coronavírus

TÓQUIO, 16 ABR (ANSA) – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, ampliou nesta quinta-feira (16) o estado de emergência no país em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A decisão acontece após a opinião favorável da força-tarefa do país e 10 dias depois de sete cidades japonesas, incluindo a capital Tóquio, terem declarado emergência.

Abe também pediu uma redução de ao menos 80% nos contatos entre as pessoas, sugerindo para que as empresas deixem seus funcionários trabalharem de casa. O objetivo é limitar o uso do transporte público em até 70%.

Nishimura Yasutoshi, ministro do Desenvolvimento Econômico do Japão, informou que o número de infecções aumentou devido ao movimento regular de indivíduos ao longo do arquipélago.

Os governadores das 47 prefeituras japonesas poderão adotar medidas preventivas para motivar os cidadãos a permanecer em suas casas e a sair apenas para razões essenciais.

O estado de emergência japonês não equivale a um bloqueio real como é no modelo italiano. A nação asiática fornecerá recomençãoes às pessoas para limitar a interação social e emitirá avisos aos comércios para reduzir o horário de trabalho.

O coronavírus já infectou quase nove mil pessoas no Japão, além de ter deixado 178 mortos.(ANSA)