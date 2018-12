Japão acusa China de conduta irregular em barco pesqueiro

Japoneses e chineses trocam acusações no campo comercial por causa de um barco de pesca da China em águas do Japão. O chefe de gabinete do governo do Japão, Yoshihide Suga, disse hoje (27) que foi apresentada uma queixa formal contra a China por suposta má conduta por parte de uma tripulação de um barco de pesca chinês.

Yoshihide Suga afirmou que um barco de pesca chinês navegou por cerca de 12 horas sem parar, em águas do Japão, enquanto oficiais da Agência de Pesca do país estavam a bordo.

Os oficiais embarcaram no navio em 5 de novembro para realizar uma inspeção no local. O barco era suspeito de operar ilegalmente na zona econômica exclusiva do Japão, perto de Kyushu.

Yoshihide Suga disse que foi informado pela Agência de Pesca que lidou com a situação em coordenação com a Guarda Costeira do Japão, enquanto prestava muita atenção à segurança dos oficiais.

Para o governo japonês, o ato foi incorreto e apresentou uma queixa por meio de canais diplomáticos. A Agência de Pesca informou que os oficiais embarcados retornaram ilesos.

* Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão.