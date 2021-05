Japão abre centros de vacinação em massa para idosos antes da Olimpíada

TÓQUIO (Reuters) – O Japão abriu centros de vacinação em massa, nesta segunda-feira, na tentativa de acelerar a campanha para imunizar a maior parte de sua população de idosos antes do início da Olimpíada de Tóquio.

Os centros de Tóquio e Osaka vacinarão milhares de pessoas por dia, dando impulso à campanha de vacinação lenta do país, no momento em que as autoridades enfrentam uma quarta onda de infecções de coronavírus.

“É melhor tomar logo”, disse Tetsuya Urano, de 66 anos, uma das primeiras pessoas vacinadas em Tóquio. “Correu tudo bem, no geral”.

A instalação da capital funcionará 12 horas por dia para administrar doses a 10 mil pessoas diariamente durante os próximos três meses. A instalação de Osaka, metrópole do oeste japonês, dará até 5 mil doses por dia.

No mês passado, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, pediu aos centros para acelerarem a distribuição de vacinas. Locais de inoculação de larga escala operados por governos locais também foram abertos nos municípios de Aichi, Miyagi e Gunma.

A quarta onda de infecções levou as autoridades a declararem estados de emergência que cobrem a maior parte do país, inclusive Tóquio, o que cria receios a respeito dos Jogos Olímpicos, agendados para começar em 23 de julho.

Os estados de emergência da maioria das regiões devem durar até 31 de maio. O governo tende a prorrogar as medidas, disseram à Reuters várias pessoas a par da decisão.

Hirofumi Yoshimura, governador de Osaka, cuja região é das mais atingidas pela onda atual, disse aos repórteres que decidirá se pede uma prorrogação na terça-feira.

(Por Rocky Swift e Yoshifumi Takemoto)

