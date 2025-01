Japão abate milhares de frangos para combater gripe aviária

AS autoridades japonesas começaram, neste domingo (5), a abater cerca de 50.000 galinhas após um surto de gripe aviária em uma fazenda na região de Iwate, no norte do país.

Este é o 19º surto de gripe aviária da temporada no Japão, de acordo com o Ministério da Agricultura.

Testes realizados na fazenda de Iwate confirmaram que o vírus da gripe aviária foi a causa, disse o ministério, levando ao abate de 50.000 frangos no local, de acordo com as autoridades regionais.

A região também proibiu qualquer deslocamento de 170.000 aves criadas em duas outras fazendas em um raio de três quilômetros.

Cerca de 3,8 milhões de aves em uma área de 10 km da fazenda infectada devem permanecer na área por enquanto.

Na quinta-feira, outra propriedade em Iwate e uma empresa na região central de Aichi foram afetadas pelo vírus e começaram a abater 120.000 e 147.000 aves, respectivamente.

Em 29 de dezembro, um surto foi confirmado em uma fazenda em Ibaraki, no leste, levando ao abate de mais de um milhão de aves.

