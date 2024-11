Jantar arrecada fundos para criação de escola de sanfoneiros no sertão da Bahia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 8:19 Para compartilhar:

O Instituto Sociocultural Arte Mambembe promove nesta terça-feira, dia 5, um jantar beneficente para a criação de escola de sanfoneiros para crianças do sertão. O evento acontece no restaurante El Tranvia, em São Paulo, a partir das 19h.

A escola terá suas atividades no Povoado Juá, situado na zona rural de Paulo Afonso, na Bahia. A atriz Luciana Vendramini e o ex-jogador Diego Lugano são madrinha e padrinho da nova instituição.

Além do jantar, a noite vai contar com um recital com o poeta Antônio Marinho, que é das maiores referências em Pernambuco. Ele é de São José do Egito.

A iniciativa conta com o apoio da Entrepay, de IstoÉ Publicações, da Escola Sorvete, do Projeto Fructus e do Banco do Nordeste.

Trajetória

O Instituto Arte Mambembe foi idealizado e posto em prática por Djalma Félix de Carvalho e Gabriel Ciríaco no início de 2016. Surgiu da constatação da necessidade de disseminação da arte e da educação cultural nas cidades do interior do Nordeste e da vontade de contribuir para a inclusão social dos meninos e das meninas do Sertão.

O instituto, atualmente, tem sede na cidade de Paulo Afonso-BA, mais especificamente na zona rural do município, no Povoado Juá. Ao todo, o projeto atende cerca de 150 crianças e adolescentes em situação de risco.

Desde março de 2016, o Instituto Arte Mambembe já realizou várias atividades. Conheça algumas delas:

• Criação de uma escola gratuita de artes na cidade de São José do Egito-PE, onde mais de cem crianças carentes tiveram aulas de violão, pífanos, canto e capoeira, além de oficinas de cordel, dança, artes plásticas;

• Criação do Cine Mambembe, com exibição de filmes para os alunos do projeto e também de forma itinerante, atendendo a comunidades onde a população não tem acesso ao cinema (zona rural, pequenas cidades do interior do Nordeste brasileiro);

• Criação e implantação da Bolsa de Estudos Nise da Silveira, que permite a alguns dos alunos do projeto a participação em cursos técnicos e profissionalizantes, em escolas particulares. O Instituto paga as mensalidades e viabiliza o transporte dos alunos até a instituição de ensino.

• Realização dos festivais Mambembe – eventos de música, teatro, literatura dança e artes plásticas, realizados em praça pública, sempre com artistas ligados à cultura popular brasileira, onde os alunos do projeto também apresentam o que aprendem no Instituto.

Serviço

Jantar Beneficente para Criação de Escola de Sanfoneiros

Restaurante El Tranvia, rua Leopoldo Couto de Magalhães, 1.372, Itaim Bibi, São Paulo

Informações: (61) 99298-5225