Janones diz ter provas para pedir prisão de Bolsonaro; entenda

O deputado federal André Janones (Avante) anunciou, pelo Twitter nesta quinta-feira (4), que tem em mãos documentos que podem levar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a prisão.

“URGENTE AGORA: Já tenho em mãos os documentos que comprovam que Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos no seu cartão de vacina quando ele já estava adulterado, ou seja: JÁ TEMOS ELEMENTOS PARA PEDIR A PRISÃO TEMPORÁRIA DE JAIR MESSIAS BOLSONARO, o que será feito nas próximas horas!”, declarou o deputado.

No mesmo tweet, o deputado explicou quais deverão ser os crimes imputados ao ex-presidente, “PRISÃO DE BOLSONARO: O Pedido de prisão contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deverá ser fundamentado na lei 7.960/89 que prevê a formação de quadrilha dentre os crimes que autorizam a decretação de prisão temporária!”

Ainda na noite de quarta-feira (3), Janones protocolou um ofício para a Embaixada dos Estados Unidos, pedindo informações do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o deputado, as informações são de “interesse público nacional”.

O congressista também afirmou que convocará Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro e preso na operação da Polícia Federal, para a CPMI do 8 de janeiro.

ENTENDA

O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de um novo inquérito em investigação que apura a inserção de dados falsos nos cartões de vacinação contra a covid-19 homologados nos sistemas do Ministério da Saúde.

O caso faz parte do inquérito das milícias digitais que corre no STF (Supremo Tribunal Federal) sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Apura se o ex-presidente adulterou seu cartão de vacinação e da filha Laura, de 12 anos, antes de embarcarem para os Estados Unidos, no final de dezembro de 2022. Os EUA exigiam o comprovante de imunização contra a Covid para a entrada no país, mas Bolsonaro diz nunca ter se vacinado.

Na manhã da quarta-feira (3), a PF realizou a Operação Verrine e foi até a residência de Bolsonaro no Jardim Botânico, em Brasília, onde apreendeu o celular do ex-presidente.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, também foi preso e levado à sede da PF. Outras 14 pessoas foram alvo da operação, incluindo assessores e seguranças do ex-presidente, no Rio de Janeiro e na capital federal. Ao todo, 6 pessoas foram presas.

