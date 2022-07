Janones diz que poderia ter desistido da candidatura e revela conversa com Lula

André Janones, candidato do Avante ao cargo de presidente da República, disse que chegou a cogitar a desistência da disputa e que conversou com outros concorrentes para uma possível aliança. As informações são do site G1 e da emissora GloboNews.







Em entrevista, Janones declarou que poderia ter abandonado a candidatura se entender que era necessário para uma “luta em favor da democracia” ou se algum dos outros pré-candidatos colocasse suas propostas em um eventual mandato.

“Eu sou um idealista, não estou na política em troca de cargos, buscando ministérios, para fazer dela um balcão de negócios. Para mim, não tem nenhum problema eu ficar quatro anos sem mandato, estou totalmente ciente do risco que isso implica. Eu poderia ter retirado a minha pré-candidatura se algum dos candidatos tivesse me procurado para a gente conversar sobre as minhas propostas”, declarou

Janones também disse que chegou a se reunir com Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT e líder nas pesquisas de intenções de votos, há cerca de duas semanas. A conversa, porém, não se alongou porque o ex-presidente não se ofereceu para colocar suas ideias no plano de governo.

“O ex-presidente Lula não me pediu para retirar a candidatura. A gente fez um encontro, nós conversamos bastante, foi há cerca de 15 dias, a gente conversou bastante, ele falou sobre a minha trajetória, sobre o papel que eu desempenho na defesa da democracia. Ele também me disse que ele não teria moral para pedir que eu desistisse da minha candidatura, porque ele disse que me vê tão teimoso como ele”, afirmou o mineiro.