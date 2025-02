Janja se reúne com papa Francisco no Vaticano

SÃO PAULO, 12 FEV (ANSA) – Em agenda na Itália, a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, se encontrou nesta quarta-feira (12) com o papa Francisco em uma audiência no Vaticano.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a esposa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou que ficou “muito emocionada” em ter se reunido com o líder da Igreja Católica.

De acordo com Janja, o religioso perguntou pela saúde do mandatário, que precisou fazer em dezembro uma cirurgia em razão de uma hemorragia intracraniana.

“Toda vez que eu encontro com ele é sempre uma emoção. A gente foi conversar um pouquinho com ele e agradecer pelas orações, pela saúde do meu marido que, graças a Deus, está plenamente restabelecido. O Papa perguntou muito sobre isso”, disse a primeira-dama, acrescentando que também falaram sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

Após descrever que a conversa com o religioso foi “muito amena”, Janja destacou que o Papa “está bem” e “se recuperando”.

O pontífice teve diagnosticado na semana passada uma bronquite.

“O Papa está bem, animado e sempre sorridente, enchendo nossos corações de esperança e amor”, escreveu.

Sem a companhia de Lula, a primeira-dama embarcou para a Itália no último domingo (9). (ANSA).