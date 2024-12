Janja publica vídeo com Lula andando após cirurgias: ‘Caminhadinha matinal’

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou neste domingo, 22, nas redes sociais um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece andando. “Bom diaaaaa! Caminhadinha matinal nesse domingo nublado em BSB [Brasília]”, escreveu ela na ferramenta Stories do Instagram. O presidente aparece usando chapéu e está acompanhado por dois cachorros.

Lula retornou à capital federal na quinta-feira, 19. Ele passou quase uma semana no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, para onde foi levado às pressas para uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma na cabeça. Após dois procedimentos, o presidente recebeu alta no último domingo, 15, e seguiu com acompanhamento médico domiciliar na capital paulista, antes de voltar à Brasília.

O presidente sofreu um acidente doméstico no Palácio do Alvorada em outubro, quando bateu a cabeça após cair no banheiro enquanto cortava as unhas. Semanas depois, Lula relatou que estava com dor de cabeça e indisposto. Após os exames, foi constatada uma hemorragia intracraniana e a necessidade de cirurgia.