Janja publica foto de Lula caminhando no hospital: ‘Logo estaremos em casa’

A primeira-dama Janja da Silva publicou uma foto ao lado do presidente Lula (PT) em uma caminhada pelos corredores do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde o petista está internado desde segunda-feira, 9, e foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos na cabeça.

Em postagem no Instagram, Janja celebrou a evolução médica do marido e escreveu: “Um passo depois do outro e logo estaremos em casa!”. Veja abaixo:

O estado de Lula

Nesta sexta-feira, 13, o Sírio Libanês divulgou um boletim médico para informar que o presidente deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da unidade e está sob cuidados “semi-intensivos”, mas não mencionou uma previsão de alta. Horas depois, Lula publicou um vídeo caminhando — o primeiro desde a internação — e agradeceu pelas orações recebidas no período hospitalizado.

As atualizações aconteceram um dia depois de o petista ser submetido a uma embolização da artéria meníngea média, com o objetivo de evitar novas hemorragias como a que causou sua internação. Antes e depois do procedimento, o site IstoÉ reportou que parlamentares aliados expressaram preocupação com a saúde de Lula.