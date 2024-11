Janja pôs Lula em apuros

Coluna do Mazzini 22/11/2024 - 8:26 Para compartilhar:

As declarações da primeira-dama, Janja da Silva, às vésperas da Cúpula do G20, geraram enorme mal-estar junto às delegações estrangeiras que chegavam ao Rio de Janeiro semana passada. Ao xingar Elon Musk – não mais um empresário apenas, mas futuro braço-direito de Donald Trump nos Estados Unidos, deixou o presidente Lula da Silva em situação constrangedora. Muitos embaixadores tiveram de explicar aos seus chefes de Estado quem era e qual o papel de Janja no evento. Marco Rubio, futuro chefe da diplomacia norte-americana, recebeu um informe detalhado do caso, com um perfil completo da socióloga e sua influência nas decisões de Estado. Diplomatas do Itamaraty dizem que o ataque de baixo nível contra Musk prejudicou um ano inteiro de preparação da Cúpula. Além disso, deu margem para a exploração, pelos estrangeiros e pela oposição ao Governo, dos gastos milionários pagos por estatais no evento com shows organizados pela primeira-dama na Praça Mauá do Rio. A conta diplomática vai chegar.

Briga do papel pega fogo no CADE

O CADE concedeu medida preventiva que retirou poderes políticos da empresa sino-indonésia Paper Excellence na Eldorado Celulose, incluindo a proibição de votar nas assembleias gerais e a indicação de integrantes no Conselho de Administração da empresa brasileira. A determinação teve efeito imediato, sob multa de R$ 250 mil por dia em caso de descumprimento. “Considerando os prejuízos financeiros que aparentam advir de condutas praticadas pela Representada, tememos que a Eldorado e o mercado de celulose do Brasil podem sofrer danos de difícil reparação em razão da possível diminuição de oferta da celulose produzida pela Eldorado”.

Uma praia para dois

Lula da Silva estuda tirar uma semana de férias em janeiro, antes da (tão especulada) minirreforma ministerial. Ele e dona Janja podem pegar uma praia na Base de Aratu, em Salvador, ou voltar à isolada casa pé na areia de um deputado em Caraíva, litoral Sul da Bahia. Na transição de Governo, o casal passou dias por lá. Sair do País está fora de cogitação.

Fronteira: Acolhida sob risco de crise

Uma missão parlamentar da Câmara dos Deputados vai até Boa Vista e Pacaraima (RR), na fronteira com a Venezuela, para avaliar a situação na região com o aumento exponencial de venezuelanos que cruzam para o lado brasileiro, inclusive marginais faccionados, conforme já denunciamos na Coluna. O objetivo do grupo é dialogar com militares que participam da Operação Acolhida, representantes das agências como o ACNUR e as autoridades locais. Há o temor de que a Operação, comandada pelo Exército, entre em colapso com os cortes de recursos, a transferência da tutela para ministérios e o aumento da imigração.

O custo-Brasil contra o projeto

A proposta da deputada Érika Hilton (PSOL-SP), que reduz a jornada de trabalho semanal para quatro dias, mexeu com todo o empresariado, que se uniu em telefonemas para deputados aliados a fim de derrubar de vez o projeto. O custo Brasil já alto foi o mais ouvido entre linhas. Houve também quem foi mais enfático e mostrou dados. Luciano Hang, do grupo Havan, fez um estudo e constatou um custo adicional de 70% para as empresas, que já sofrem com altos impostos. E consultou funcionários. “Prefiro trabalhar aos domingos do que pedir emprego na segunda-feira”, disse uma colaboradora.

Deputado dá um pito na Anvisa

O deputado Heitor Schuch (PSB-RS) provocou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o tema que sai caro ao País. Em audiência, disse que a Anvisa precisa sair da zona de conforto sobre os cigarros eletrônicos e regulamentar logo o comércio para evitar pirataria e sonegação.

Europeus de mala cheia

Os presidentes da Europa chegaram ao Rio para o G20 com “a mala cheia” para as compras. Governo e empresários estão preocupados com o desenvolvimento do BRICS e o avanço dos investimentos chineses no Brasil. A Itália decidiu fazer investimentos maiores por aqui. Os europeus espalharam a notícia de investimentos em diferentes áreas.

Perícia omitida

Peritos criminais da Polícia Federal elogiam a PEC da Segurança Pública, mas avisam que é preciso incluir no texto as atividades da perícia e sua autonomia. Para a APCF, associação da categoria, a proposta capitaneada pela pasta da Justiça só fortalecerá a segurança no Brasil se incluir todos os setores.

NOS BASTIDORES

De olho nas janelas

A Interpol trabalhou bem na segurança dos presidentes no G20. Uma semana antes do evento, já tinha a lista de todos os hóspedes dos hotéis perto da Marina da Glória.

Os ecos de Taiwan

Entre portas, o Itamaraty achou exagero os pedidos do presidente da China, Xi Jinping, sobre a segurança nas ruas de Brasília e Rio de Janeiro. Seu staff citou preocupação com protestantes de Taiwan.

Formigueiro na ativa

A Coluna citou que o terminal térreo do Aeroporto de Congonhas, com vários portões, parece um “formigueiro humano”. Há duas semanas, com o temporal e cancelamentos de voos, mais de mil passageiros se amontoaram ombro a ombro. Nada melhorou.

Sob as bençãos

Reitor do Cristo Redentor, Pe. Omar articulava com autoridades do Rio a ideia de que os líderes do G20 posassem no monumento para a foto. A logística dificultou. Cada um teria de ir num helicóptero.