Janja é chamada de ‘bolsonarista’ por Carlos Bolsonaro em provocação a desafetos

A primeira-dama, Janja da Silva, ganhou um “elogio irônico” do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o filho 02 de Jair Bolsonaro (PL), em publicação no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira, 18.

“Janja é mais bolsonarista do que muitos que se dizem aliados”, escreveu o parlamentar, em crítica indireta a políticos da direita radical que fizeram críticas ao ex-presidente. Carlos é conhecido pela verborragia pública empregada na defesa do pai.

A primeira-dama tem sido alvo de críticas desde sábado, 16, quando ofendeu o empresário Elon Musk em participação no painel do G20 Social, no Rio de Janeiro. O bilionário comandará a pasta de Eficiência Governamental no governo de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, a partir de janeiro de 2025.

Como o site IstoÉ reportou, bolsonaristas têm usado a declaração de Janja para desgastar a imagem do governo Lula na relação com os EUA, enquanto aliados do presidente trabalham para contornar os efeitos da ofensa. As duas reações endossam a interpretação externada por Carlos: ao prejudicar Lula, Janja ajudou Bolsonaro.