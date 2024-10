Janja e apoiadoras de Boulos gravam vídeo contra Nunes e citam BO por violência doméstica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/10/2024 - 14:59 Para compartilhar:

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, gravou um vídeo ao lado de outras apoiadoras do deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), citando o registro policial de violência doméstica feito pela esposa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) contra ele em 2011.

A gravação, intitulada “Carta as Mulheres”, foi divulgada neste sábado, 26, véspera do segundo turno na capital paulista e traz questionamentos sobre se é possível confiar a cidade de São Paulo nas mãos de um homem que “age com ameaças” e “mensagens de intimidações”.

Além de Janja, nomes como Bela Gil, a deputada federal Erika Hilton, Ana Estela Haddad e a deputada estadual Ediane Maria aparecem na gravação.

“Não vote em quem não respeita as mulheres”, diz uma das apoiadoras. “Vamos votar com esperança e com amor”, pede Ana Estela. “Neste domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres”, finaliza Janja no vídeo.

A campanha de Nunes foi procurada para comentar o conteúdo do vídeo, mas não obteve retorno até o momento.

BO contra Nunes

Em 18 de fevereiro de 2011, a empresária Regina Carnovale Nunes foi à 6 ª Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista, e registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça e injúria. O alvo da queixa era seu marido, o empresário Ricardo Nunes, hoje prefeito da capital paulista.

Durante o primeiro turno, a primeira-dama da cidade de São Paulo publicou um vídeo em seu Instagram defendendo o marido das acusações de violência doméstica após o caso ser explorado pelos adversários.

* Com informações do Estadão Conteúdo