Janja diz que não tem gabinete de primeira-dama por ‘machismo’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 11:03 Para compartilhar:

A primeira-dama Janja Silva disse considerar um “machismo” o fato de não ter direito a um gabinete formal, como ocorre com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades.

O desabafo aconteceu durante uma entrevista à CNN transmitida no domingo, 17. Janja citou exemplos como os Estados Unidos, México e Paraguai que contam com estruturas desse tipo para as primeiras-damas.

+ Janja xinga Musk e causa polêmica antes do G20

+ ‘Não temos que xingar ninguém’, afirma Lula após Janja ofender Musk

“A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. Ontem mesmo, recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai que, por um problema de saúde, não pode estar no G20 com a gente e (foi enviado) da oficina da primeira-dama. Quer dizer, do gabinete da primeira-dama. Eu não posso nem colocar isso no papel. Se eu quiser produzir alguma coisa, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso e isso ninguém sabe. Eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso. As roupas que eu uso, tudo. Tudo, tudo, tudo sai dali”, disse.

Essa não foi a primeira vez que Janja reclamou disso. Em novembro de 2023, ela usou argumentos parecidos e reafirmou que não “está no meu sonho” ter uma carreira política, pois não tem “muita paciência” para a área. “Talvez eu ainda queira viver muitas coisas com o meu marido”, acrescentou.