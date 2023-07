Janine Borba é demitida da Record após 19 anos na emissora

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 12:49 Compartilhe

Nome de peso no jornalismo da Record, Janine Borba foi demitida na última quinta-feira, 19, depois de 19 anos na emissora. A jornalista estava de férias e foi informada de seu desligamento ao retornar nesta semana.

A Record vem fazendo uma série de cortes entre os funcionários desde a segunda-feira, 17. Janine estava na emissora desde agosto de 2004 e apresentava as edições vespertinas do Jornal da Record.

A jornalista estreou na televisão em 1995, como repórter do Jornal da Band, do qual se tornou âncora em 1999. Em 2004, chegou à Record apresentando a revista eletrônica diária Tudo a Ver, acompanhada do colega Paulo Henrique Amorim. Na emissora, passou pelos programas Fala Brasil, Jornal 24 Horas, Direto da Redação (Record News) e foi uma das âncoras mais longevas do Domingo Espetacular.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias