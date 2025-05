Janela de importação de diesel se fecha com volta da defasagem, aponta Abicom

Após semanas com os preços da gasolina e do diesel mais caros no mercado interno do que no internacional, devido ao petróleo girando em torno dos US$ 60 o barril, a diferença de preços foi reduzida no fechamento da terça-feira, 13, voltando a fechar a janela de importação do produto.

A média de preço do diesel nas refinarias brasileiras ficou 2% abaixo do preço de paridade de importação (PPI) no fechamento da terça, enquanto a gasolina registra ligeira alta de 2%, informa o boletim diário da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) e StoneX.

Enquanto o diesel já teve três reduções de preço este ano, pela Petrobras, a gasolina mantém o mesmo valor nas refinarias da estatal há 308 dias.

De acordo com a Abicom, a gasolina está há 33 dias com janelas abertas para importação, enquanto que o diesel registra um dia de janela fechada.

Estimulado pela trégua de 90 dias entre Estados Unidos e China, o petróleo do tipo Brent caía 0,41% nesta quarta-feira, 14, cotado a US$ 66,12 o barril.