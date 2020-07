Janela de contratações da Premier League será de 27 de julho a 5 de outubro

Os clubes da Premier League (primeira divisão do futebol inglês) decidiram nesta quarta-feira (15) que a janela de transferências do verão (no hemisfério norte) durará dez semanas, de 27 de julho a 5 de outubro.

Na pendência da aprovação da Fifa, o mercado de negociações de jogadores abrirá um dia após o final da temporada 2019-20 e terminará em 5 de outubro, data recomendada pela Uefa para o fechamento de mercados em toda a Europa.

A Premier League acrescentou que, de acordo com a Liga de Futebol Inglesa (EFL), entidade que organiza o campeonato da segunda divisão, um período reservado para transferências nacionais será adicionado de 5 a 16 de outubro do mesmo mês.

As transações entre clubes da Premier não poderão ser realizadas nesse período adicional, mas transferências e empréstimos entre os clubes da primeira e segunda divisões serão autorizadas.

A EFL confirmou que seu mercado abrirá no mesmo dia que o da Premier League, mas os clubes terão duas semanas adicionais para transferências exclusivamente nacionais.

jw/lp/lbo/pm/lca

