Jandrei revela provocação feita antes de defender penalidade de Wesley

O São Paulo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Palmeiras nos pênaltis, no Allianz Parque, na última quinta-feira (14). Destaque nas cobranças, Jandrei defendeu duas cobranças para o São Paulo e ajudou o tricolor paulista a seguir na competição com maior premiação do futebol nacional.

Além da penalidade de Raphael Veiga, Jandrei defendeu a cobrança de Wesley. No entanto, o goleiro revelou um artifício para poder desestabilizar o atacante do Palmeiras. Antes do camisa 11 partir para bola, o arqueiro tricolor provocou: “peguei, vem que eu peguei”.

Cara, o Jandrei comeu a mente do Wesley. Meu Deus, que comida de mente



Reparem nele gritando com o Wesley correndo: Peguei, vem que eu peguei, vem que eu peguei. Wesley se perdeu todinho e bateu pessimo. Jandida!!!! pic.twitter.com/rQCBX7Xe55 — duzin (@duzin_01) July 15, 2022

Ali é um pouco de tentar falar algo para desestabilizar o batedor. Comecei a gritar “vem que eu peguei”. Quando ele bateu o pênalti e defendi, foi mais ou menos isso. Um pouco para tentar desestabilizar, ficar ao lado do gol e tentar fazer alguns movimentos”, afirmou Jandrei em entrevista ao Redação SporTV.

“Tem que ter esse jogo mental para fazer que o batedor não pegue tão bem na bola e venha desestabilizado para bater o pênalti”, completou o goleiro.

No tempo normal, o Palmeiras venceu por 2 a 1 e por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, a partida foi para as penalidades. O tricolor paulista levou a melhor e venceu por 4 a 3.