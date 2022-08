Jandrei ou Thiago Couto? São Paulo vive dilema para titular do gol antes de decisão na Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 17:29 Compartilhe

Quatro dias. Esse é o prazo do São Paulo para tentar recuperar de vez o goleiro Jandrei para a partida decisiva contra o América-MG na quinta-feira (18), em Belo Horizonte (MG), no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor entra em campo com a vantagem da vitória por 1 a 0 no Morumbi, na ida.

A presença ou não do titular absoluto das metas são-paulinas é o maior problema do técnico Rogério Ceni para o confronto. Isso porque, com Felipe Alves impossibilitado de atuar por não ter sido inscrito a tempo, quem ocupa a vaga de Jandrei no gol caso esse não jogue será Thiago Couto.

A cria de Cotia, com 23 anos e sete jogos pelo clube, todos nesta temporada, foi do céu ao inferno em sua curta trajetória como titular da equipe durante julho. Assumiu as metas no dia 17 daquele mês, após Jandrei deixar o empate em 2 a 2 com o Fluminense contundido. Desde então o assunto virou uma verdadeira novela pelos lados do Morumbi.

Não é para menos. Com dores, Jandrei chegou a ser liberado pelo departamento médico para voltar aos treinos. Mas exames mais detalhados apontaram o trauma nas costas e seu afastamento por um tempo maior foi inevitável.

Foi o suficiente para Couto viver os prazeres e apuros da carreira de um atleta profissional. E se há um adversário vivo na memória da jovem revelação são-paulina, esse é o Coelho. Foi no duelo de ida do duelo eliminatório com os mineiros, no dia 28 do mês passado, que ele experimentou o extremo de sensações e levantou o debate sobre a contratação de um nome mais experiente para a posição (viria depois, Felipe Alves).

Em um Morumbi lotado, Couto fez um pênalti em Henrique Almeida aos 19 minutos do segundo tempo. Mas defendeu a cobrança de Igor Maidana. E saiu de campo abraçado com Ceni, sem dúvidas o maior nome da posição a jogar pelo São Paulo.

Incertezas levantadas, o jovem arqueiro foi relegado de vez à reserva. Mas pode ser a tábua de esperança são-paulina no Independência. Fato que não incomoda Ceni. Que mesmo assim mantém esperanças de ver Jandrei em campo na quinta.

– Ele (Jandrei) já começou os trabalhos no campo. O Felipe (Alves) não pode jogar (contra o América-MG), independentemente de o Jandrei estar bem ou não. Nós vamos trabalhar com o Jandrei até quarta (17), para ver se ele tem condições de jogar. Se ele não jogar, joga o (Thiago) Couto. Já é pré-definido.

Decisão sacramentada, certo? Nada disso. E se Jandrei voltar, Ceni terá que viver uma nova dúvida que não existia desde a venda de Thiago Volpi ao futebol mexicano: quem será o titular são-paulino. Está certo, na Copa do Brasil, se o clube passar à semifinal, a vaga é do camisa 93. Mas e no restante? Alves brilhou nos pênaltis que classificaram o Tricolor na Copa Sul-Americana contra o Ceará. Mas o titular da temporada até então ainda tem o respeito da torcida pelo desempate diante do rival Palmeiras, no principal mata-mata nacional. Problema do treinador, dirão. E de fato, não se pode dizer que da posição ele não entenda. Mas evidente que a postura é a mesma de quando mais da metade do time perecia no departamento médico: cada jogo é um jogo, cada caso é um caso. Por hora, a prioridade é quinta.

– No futuro, vamos analisar jogo a jogo. Os dois são ótimos goleiros e trabalham bem com os pés. Sabem fazer funções importantes para o jogo. Eu espero que o Jandrei volte bem e acredito que existe possibilidade real de ele jogar na quinta-feira.

