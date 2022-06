Jandrei fala sobre confiança da torcida do São Paulo após derrota: ‘Precisamos nos recompor’ O goleiro falou sobre superar derrota desta segunda-feira (20) e pensar em próximo encontro com o Palmeiras na quinta-feira (23)

Após a derrota por 2 a 1 contra o Palmeiras, Jandrei falou sobre a falta de confiança da torcida do São Paulo e destacou que o resultado desta segunda-feira (20) deve ser superado, a fim de priorizar o clássico da próxima quinta-feira (23).





O goleiro afirmou que está focado em seu trabalho e que busca ganhar títulos pelo Tricolor paulista. Para ele, resultados positivos são essenciais para reverter este quadro de desconfiança dos torcedores.

– Venho trabalhando, me dedicando para entregar o melhor. Seguir trabalhando com meus companheiros para que a gente consiga cada vez mais, fazer grandes jogos. Colocar o São Paulo onde ele merece, mais alto nas tabelas, conquistar títulos, para que a gente consiga tirar essa desconfiança, que deve estar existindo de uma forma geral – disse.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (23), novamente contra o Palmeiras, só que desta vez em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final na Copa do Brasil, também no estádio do Morumbi.

Jandrei ressaltou a importância de sair com vantagem nesta partida, visto que o jogo de volta será no Allianz Parque. O Tricolor paulista não vence como visitante há seis jogos.

– A derrota doí, com certeza, mas a gente tem que trabalhar, seguir que o campeonato é logo, a gente não pode parar. A gente tem que entrar concentrado, fazer os 90 minutos muito atentos. A gente sabe que na verdade é um jogo de 180 minutos. Temos que estar preparados para isso, para que a gente consiga um bom resultado na quinta-feira, para que a gente vá para os outros 90 fora de casa com alguma vantagem. Precisamos nos recompor e trabalhar pensando no próximo – disse.

Durante a zona mista pós-jogo, o goleiro também analisou o sistema defensivo da equipe de Rogério Ceni. Para ele, é necessário avaliar os erros e tomar como aprendizado. O jogador também relembrou encontros passados das duas equipes nesta temporada, revisitando a derrota na final do Campeonato Paulista.

– A gente vem trabalhando muito no problema defensivo, para não sofrer tanto nas partidas. Não conseguimos fazer grandes jogos, a gente tem que ver o que erramos, pegar de aprendizados. Todas as derrotas doem. Na final do Paulista, perdemos um título, estávamos com uma vantagem boa, hoje a gente estava vencendo até o final, nos últimos sete minutos tomamos a virada, então cada derrota doí, cada jogo é uma história – concluiu.

Com o resultado, o São Paulo afastou suas chances de encostar no G-4 da tabela do Campeonato Brasileiro, e com isso, está atualmente na 10ª colocação, com 18 pontos. Em compensação, seu adversário desta semana, o Palmeiras, está na liderança, com dez pontos a mais.

