Jandrei é a novidade do Athletico para encarar o Ceará Sem o goleiro Santos, o reserva imediato ganha a oportunidade de mostrar o seu trabalho

Na próxima quinta-feira, o Athletico mede forças com o Ceará e uma das novidades para recuperar pontos no torneio nacional está no gol. Trata-se do goleiro Jandrei, que substitui Santos, na Seleção Brasileira.

Feliz pela oportunidade, o arqueiro volta a tomar conta do arco do Furacão após dois meses no banco de reservas.

‘Fico feliz pela oportunidade e muito feliz também pelo Santos, que tem mais uma experiência na Seleção. Consequentemente, tenho a chance de fazer alguns jogos aqui. Goleiro tem que trabalhar e estar pronto, porque nunca sabemos quando vem essa oportunidade’, afirmou ao site oficial do Athletico, antes de completar: completo

‘Nós temos que estar bem preparados também mentalmente para realizar as melhores ações no jogo’.

Após 12 partidas disputadas, o Furacão de Jandrei é o 12º colocado, com 14 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

