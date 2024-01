Jandira Martini: relembre a carreira da atriz que morreu aos 78 anos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/01/2024 - 11:57 Para compartilhar:

Na segunda-feira, 29, morreu a atriz Jandira Martini aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada pelo ator Marcos Caruso, que era amigo pessoal da veterana. Ela estava em tratamento contra um câncer no pulmão.

Martini fez produções emblemáticas da TV Globo, como “O Clone”, “América”, “Caminho das Índias” e “Salve Jorge”, Jandira era natural de Santos, no litoral de São Paulo. Informações sobre seu velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

“Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida”, lamentou Caruso no Instagram.

Carreira

A IstoÉ Gente lista alguns dos trabalhos da atriz, autora e diretora, que nasceu em Santos, no litoral paulista. Formada em Letras pela Universidade Católica de Santos e em interpretação pela Escola de Arte Dramática (EAD), Jandira Martini iniciou nos palcos com a montagem da tragédia grega Medéia, de Eurípides, em 1970, dividindo o palco com Cleyde Yáconis, protagonista do espetáculo.

No mesmo ano (1970), ela fundou a Royal Bexiga’s Company, tornando-se uma bem-sucedida autora de comédias, em parceria com Marcos Caruso, nos anos 1980 e 1990.

Teatro

No teatro, Martini fez A Longa Noite de Cristal, de Oduvaldo Vianna Filho; O Interrogatório, de Peter Weiss; Cândido, de Voltaire; e Mais Quero Asno que me Carregue que Cavalo que me Derrube, de Gil Vicente.

Estreia na TV

Em 1983, a artista estreou na televisão, na novela Braço de Ferro, na Band. Na TV Globo, seu primeiro trabalho aconteceu em em 1986, com uma participação especial em Roda de Fogo. Na sequência, comprovou seu timing para comédia em Sassaricando (Globo, 1987), quando interpretou Teodora Abdalla.

Em 2001, fez Os Maias, O Clone. Já em 2009, Caminho das Índias.

SBT

Na emissora de Silvio Santos, participou dos tempos áureos da dramaturgia da emissora, atuando em Éramos Seis (1994), Sangue do meu Sangue (1995), e trabalhou como roteirista, ao lado de Marcos Caruso, do seriado Brava Gente, em 1996.

Último trabalho

Seu último papel na telinha foi em Salve Jorge (20. Depois disso, fez apenas participações em especiais como Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis (Warner, 2017).

Famosos lamentam morte de Jandira Martini

Por meio das redes sociais, diversos famosos lamentaram a morte da atriz Jandira Martini. Confira algumas homenagens abaixo!

Ana Maria Braga (apresentadora): “Vá em paz, Jandira! Sua arte e sensibilidade são eternas. Meus sentimentos à família, amigos e fãs”.

Andréa Sorvetão (ex-paquita): “Meus sentimentos. Grande atriz”.

Bete Coelho (atriz): “Muito triste! Gosto demais dela”

Carolina Dieckmann (atriz): “Meu sentimentos”.

Gloria Perez (autora de novelas): “Ela nos deixou hoje. Jandira Martini, minha eterna Zoraide, foi um privilégio e tanto trabalhar com você”.





Marisa Orth (atriz): “Que tristeza”.

Otaviano Costa (ator e apresentador): “Todo nosso sentimento”.

Regiane Alves (atriz): “Nossa que triste! Sinto muito”.

