Janderson Maia é o novo reforço do Paraná Clube

O técnico Maurílio Silva pediu reforços para o ataque, mas a diretoria do Paraná entregou um meio-campista. Trata-se do volante Janderson Maia, que chegou ao clube para disputar a Série C.

Aos 27 anos, o atleta desembarca na Vila Capanema com o peso de ser o 17º reforço do Tricolor para o torneio nacional.

Segundo a assessoria do clube, a estreia de Janderson deve acontecer no fim de semana, quando o Paraná mede forças diante do Mirassol, fora de casa.

‘Estou muito feliz e motivado em poder vestir essa camisa e representar esse grande clube. Darei o meu melhor sempre para que possamos alcançar os nossos objetivos’, afirmou ao site do Paraná.

