Janderson celebra gol marcado e lamenta expulsão no Corinthians: ‘Fica a lição’

Autor do segundo gol do Corinthians na vitória sobre o Santos por 2 a 0, neste domingo, na arena do clube em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, Janderson até comemorou o seu tento, mas lamentou ter sido expulso na sequência do lance.

Na comemoração, Janderson recebeu o cartão vermelho do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Ele já tinha um amarelo, que levou na etapa inicial e, após o gol, foi comemorar com a torcida na escada que dá acesso à arquibancada.

“Infelizmente esqueci que estava com o cartão e, na empolgação de fazer um gol no clássico, fui comemorar com a torcida. Fica a lição. Todo mundo erra e hoje errei. Mas temos um grupo unido, que correu por mim. Logo depois que fui expulso eles disseram para eu ficar tranquilo, que eles iriam correr pro mim”, revelou.

Autor do primeiro gol do Corinthians, o atacante Everaldo chorou na comemoração. Depois de se transferir do Fluminense para o time paulista no ano passado, o jogador sofreu com uma série de lesões e atuou em apenas nove jogos da temporada passada. Em novembro, foi submetido a uma cirurgia no púbis.

“Emoção muito grande, quase cinco meses sem jogar uma partida oficial. Foi muito difícil, queria gradecer minha esposa, minha filha, meus irmãos, o doutor Joaquim Grava, a torcida, uma emoção muito grande poder voltar e logo no primeiro jogo como titular poder marcar”.

O atacante Mauro Boselli comemorou a atuação corintiana no clássico contra o Santos. Sob o comando do ex-técnico Fábio Carile, o argentino não conseguiu ter uma sequência no time. “A minha personalidade não mudou nada, mas agora a equipe está jogando. Se continuarmos jogando desta forma vai ser difícil ganhar da gente aqui dentro da arena”.