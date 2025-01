Jamie Lee Curtis começa a seguir Fernanda Torres após Globo de Ouro

Jamie Lee Curtis, de 66 anos, começou a seguir Fernanda Torres, de 59, no Instagram, na última terça-feira, 7.

A atriz norte-americana, famosa por filmes, como “Sexta-Feira Muito Louca” e “Halloween”, também elogiou o filme “Ainda Estou Aqui” em suas redes sociais.

“Obra-prima”, declarou a veterana de Hollywood sobre o longa de Walter Salles, ao compartilhar nos Stories de trechos do filme.

Não demorou muito para que a postagem de Jamie viralizasse entre os brasileiros, no X, antigo Twitter. “Hollywood em peso deitando pra ‘Ainda Estou Aqui’, agora foi a vez da Jamie Lee Curtis… esse Oscar tem que vir”, postou uma seguidora.

“Meu Deus, imagina ler um elogios desse da Jamie Lee Curtis, tá maluco”, disse outra internauta. “Acho incrível como nós brasileiros somos! Parece que nós estamos eternamente em Meninas Malvadas querendo ser amadas pela Regina George! Todo gringo que fala bem da gente ficamos em uma felicidade (eu também estou nessa)!!! Temos uma carência de reconhecimento…”, acrescentou mais uma, que citou Jamie acompanhado de um coração.

Fernanda conquistou a estatueta de Melhor Atriz de Filme de Drama por sua atuação no longa no Globo de Ouro. A vitória da brasileira, que concorreu com nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet, repercutiu internacionalmente.

O jornal “Los Angeles Times”, dos Estados Unidos, classificou a vitória de Fernanda como a maior reviravolta do Globo de Ouro e dedicou uma matéria à entrega do prêmio à brasileira, que subiu no palco para receber o troféu 25 anos depois da mãe, Fernanda Montenegro, ser indicada à mesma categoria pelo trabalho em “Central do Brasil”.