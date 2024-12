Jamie Foxx narra derrame e internação pela primeira vez em especial da Netflix

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 11:06 Para compartilhar:

O ator Jamie Foxx narrou, pela primeira vez publicamente, sobre o período em que permaneceu internado em abril do ano passado por uma doença não diagnosticada. Em um novo especial disponibilizado na Netflix nesta terça-feira, 10, Jamie Foxx: What Had Happened Was…, o artista deu detalhes sobre o período em que sofreu uma hemorragia cerebral que levou a um derrame. À época, a família de Foxx chegou a ser chamada às pressas no hospital.

No programa da Netflix, o ator apareceu emocionado ao subir ao palco para conversar com uma plateia lotada. “Eu estava lutando pela minha vida e eu estou aqui agora”, celebrou. Jamie afirmou que sentiu uma forte dor de cabeça e desmaiou. “Eu não me lembro de 20 dias”, disse.

Ele disse que o primeiro médico que visitou lhe aplicou uma injeção de cortisona e o mandou para casa. A sua irmã, Deidra, porém, foi quem percebeu que “tinha algo errado” e o levou ao hospital. Na ocasião, o médico responsável informou sobre a hemorragia cerebral que o levou a um derrame e o operou às pressas.

“Sua vida não passa diante de você. É estranhamente tranquilo”, disse Foxx sobre o momento da cirurgia. “Eu vi o túnel, mas não vi a luz.”

Após a cirurgia, o médico informou que não havia descoberto a causa da hemorragia. “Ele disse: […] ‘Talvez ele se recupere totalmente, mas vai ser o pior ano da vida dele'”, narrou. Durante a recuperação, o ator afirmou que sua irmã e sua filha o protegeram. “Não queriam que me vissem mal. E nem eu queria, eu quero que me vejam assim”, disse.

O ator sofreu uma complicação no set de Back in Action no ano passado e permaneceu semanas internado. Meses depois, ele se pronunciou sobre o ocorrido: “Passei por algo que pensei que nunca passaria. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando ou querendo ouvir uma atualização, mas, para ser honesto com vocês, não queria que vocês me vissem como aquele homem”.