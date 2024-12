Jamie Foxx é agredido em restaurante e leva pontos na boca, diz site

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 15:05 Para compartilhar:

Jamie Foxx se envolveu em uma briga em um restaurante de Beverly Hills, na Califórnia, na noite da última sexta-feira, 13.

O ator estava comemorando o seu aniversário de 57 anos de idade na companhia de sua família quando foi atingido por um copo arremessado por uma cliente. O golpe feriu a boca do artista de Hollywood, que teve de levar pontos no rosto.

Segundo o site “TMZ”, uma testemunha alegou que clientes em outra mesa estavam sendo rudes e vulgares com Foxx, e ele pediu que parassem, já que sua família estava no local. No entanto, uma pessoa da mesa não atendeu aos pedidos do ator e jogou um copo em sua direção.

“Jamie Foxx estava em seu jantar de aniversário quando alguém de outra mesa jogou um copo que o atingiu na boca. Ele teve que levar pontos e está se recuperando. A polícia foi chamada e o assunto agora está nas mãos da polícia”, disse um porta-voz do astro à publicação.

Não há relatos de que Jamie tenha reagido à agressão, e já havia ido embora quando a polícia chegou ao local. Porém, o nome dele está incluso na investigação e ele será chamado pela polícia para depor e dar sua versão dos fatos.

Foxx estava acompanhado da ex-esposa, Kristin Grannis, e das duas filhas, Corinne Foxx (da relação dele com Connie Kline) e Anelise Foxx (dele com Kristin).

Em seu Instagram, o artista postou uma foto com a legenda: “O diabo está ocupado, mas eu sou muito abençoado para estar estressado”. Veja abaixo:

