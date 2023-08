Jamie Foxx agradece apoio após internação médica: ‘Posso ver a luz’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 16:20 Compartilhe

O ator Jamie Foxx expressou a sua gratidão após uma internação médica com uma mensagem no Instagram. Em sua postagem, ele compartilhou sentimentos profundos sobre sua recuperação e agradeceu o apoio que recebeu durante esse período.

“Você está olhando para um homem que é grato. Finalmente começando a me sentir como eu mesmo, tem sido uma jornada obscura, inesperada, mas eu posso ver a luz. Sou grato a todos que entraram em contato e enviaram votos de melhoras e orações. Tenho muitas pessoas a agradecer, vocês não fazem ideia do quanto isso significou. Estarei agradecendo a todos vocês pessoalmente. E se você não sabia… DEUS É BOM… o dia todo, todos os dias…”, escreveu.

Jamie foi internado depois de um problema no set de filmagem. A situação foi tão séria que a família teve que ir correndo para o hospital. Sua filha, Corinne Foxx, contou nas redes sociais que, graças a um atendimento rápido, ele já estava melhorando. “Sabemos o quanto ele é querido e agradecemos as orações. Pedimos que nos deixem em paz por agora”, disse.

Jamie, que já atuou em filmes como Homem Aranha e Django Livre, estava gravando o filme Back In Action em Atlanta, nos EUA, com a atriz Cameron Diaz, quando o incidente aconteceu. Não se sabe se as gravações vão continuar enquanto ele se recupera.

Em seu primeiro comunicado após a sua internação, Jamie Foxx compartilhou um vídeo no Instagram, descrevendo a experiência como “infernal”. “Passei por algo que pensei que nunca passaria. Eu não queria que vocês me vissem como aquele homem”, disse, emocionado. Ainda sem detalhar o seu diagnóstico, o ator enfatizou que estava “no caminho da recuperação” e agradeceu à irmã, à filha e aos médicos que o assistiram. Desmentindo rumores, o ator assegurou que seus olhos estavam funcionando bem e que não estava paralisado.

