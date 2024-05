Jamie Dimon sinaliza que prepara saída do cargo de CEO do JPMorgan em menos de 5 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 17:33 Para compartilhar:

Jamie Dimon admitiu que deve deixar seu cargo de executivo-chefe do JPMorgan em menos de cinco anos. Durante sessão de perguntas e respostas com analistas nesta segunda-feira, ele afirmou que o cronograma para sua saída mudou, em comparação com sua resposta de praxe a questões sobre o tema.

Em 2021, Dimon recebeu um bônus especial, que conseguiria apenas ao ficar como CEO até 2026. Ele disse que seu sucessor poderia surgir dentro do próprio banco, com vários dos atuais executivos do JPMorgan tendo experiência em diferentes segmentos da empresa.

Mas Dimon comentou que ainda se sente bem para fazer o trabalho. As ações do JPMorgan tiveram alta de cerca de 716% durante o período dele como CEO, segundo a Dow Jones Market Data, enquanto o S&P 500 subiu 513%. Fonte: Dow Jones Newswires.