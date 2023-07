James Webb retrata berçário estelar para celebrar 1º aniversário

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 14:33 Compartilhe

ROMA, 12 JUL (ANSA) – No dia em que o James Webb celebra oficialmente um ano de operação, a Nasa divulgou nesta quarta-feira (12) uma nova imagem feita pelo telescópio espacial, desta vez retratando o “berçário” de estrelas mais próximo da Terra.

A foto mostra a nuvem de poeira cósmica conhecida como Rho Ophiuchi, a “apenas” 390 anos-luz do nosso planeta. Esse “viveiro estelar relativamente pequeno e tranquilo”, segundo a Nasa, mostra o “nascimento de estrelas como nunca antes visto”.

“Em apenas um ano, o telescópio espacial James Webb transformou a visão da humanidade sobre o cosmos, entrando nas nuvens de poeira e observando pela primeira vez a luz proveniente de cantos distantes do Universo”, disse Bill Nelson, administrador da Nasa, que opera o telescópio em parceria com as agências espaciais do Canadá e da Europa.

A nova imagem mostra uma região com cerca de 50 estrelas jovens, todas elas similares ao Sol em massa ou menores. As áreas mais escuras são mais densas, onde uma poeira espessa envolve as protoestrelas ainda em formação.

Enormes jatos de hidrogênio molecular, representados em vermelho, dominam a foto, aparecendo horizontalmente no terço superior e verticalmente no lado direito.

Segundo a Nasa, esses jatos ocorrem quando uma estrela irrompe pela primeira vez, lançando um par de jatos opostos no espaço “como um recém-nascido estendendo os braços para o mundo”.

Em contraste, uma estrela chamada S1 – a única significativamente mais massiva que o Sol – esculpiu uma “caverna de poeira brilhante” na metade inferior da imagem.

Algumas estrelas também exibem sombras dos discos que contêm materiais para a formação de futuros sistemas planetários.

O James Webb faz observações em infravermelho, o que lhe permite ver através das nebulosas, nuvens de gás onde surgem as estrelas. (ANSA).

