James Rodríguez volta à seleção da Colômbia após 4 meses para amistosos nos EUA

O meia-atacante James Rodríguez está de volta à seleção da Colômbia após quatro meses. Ausente nos amistosos de setembro e outubro por conta de lesões, o jogador do Real Madrid foi confirmado nesta quarta-feira pelo técnico português Carlos Queiroz, que divulgou a lista final para os amistosos contra Peru, no próximo dia 15, e Equador, no dia 19, ambos nos Estados Unidos.

James Rodríguez não defende a Colômbia desde a eliminação nas quartas de final da Copa América para o Chile, no início do mês de julho, em jogo disputado na Arena Corinthians, em São Paulo. Ele foi chamado agora mesmo ainda se recuperando de uma nova lesão muscular no Real Madrid. Ele atuou por alguns minutos contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões, há duas semanas, e ficou de fora contra Leganés e Betis, pelo Campeonato Espanhol.

Segundo Carlos Queiroz, James Rodríguez estará apto para defender a Colômbia nos dois últimos amistosos antes da estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. “Na Espanha fazem o trabalho deles (Real Madrid), nós fazemos o nosso. Se não estivesse bem não o teria convocado”, disse o português em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Bogotá.

O treinador fez questão de ressaltar que optou por não convocar jogadores envolvidos em finais de competições, como é o caso de River Plate e Flamengo, que decidirão a Copa Libertadores no próximo dia 23. “Não considerei convocar jogadores de River e Flamengo. Nenhum técnico tem que chamar jogadores que estejam em finais com suas equipes”, afirmou.

Uma novidade na convocação é o atacante Steven Mendoza, que atualmente joga no Amiens, da França. O atleta foi contratado pelo Corinthians em 2015 e teve seu vínculo com o clube paulista encerrado no ano passado. Neste período, chegou a ser emprestado três vezes.

Confira a lista de convocados da Colômbia:

Goleiros – David Ospina (Napoli-ITA), Aldair Quintana (Atlético Nacional) e Éder Chaux (Patriotas);

Defensores – Stefan Medina (Monterrey-MEX), Santiago Arias (Atlético de Madrid-ESP), Dávinson Sánchez (Tottenham-ING), Yerry Mina (Everton-ING), Jhon Lucumí (Genk-BEL), Jeison Murillo (Sampdoria-ITA), William Tesillo (León-MEX) e Johan Mojica (Girona-ESP);

Meio-campistas – Wílmar Barrios (Zenit St.Petersburg-RUS), Juan Cuadrado (Juventus-ITA), Jéfferson Lerma (Bournemouth-ING), Steven Alzate (Brighton-ING), Mateus Uribe (Porto-POR) e Yairo Moreno (León-MEX);

Atacantes – Luis Muriel (Atalanta-ITA), Steven Mendoza (Amiens-FRA), Róger Martínez (América-MEX), Luis Díaz (Porto-POR), Alfredo Morelos (Rangers-ESC) e James Rodríguez (Real Madrid-ESP).