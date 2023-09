James Rodríguez perde pênalti e São Paulo é eliminado pela LDU na Copa Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 21:27 Compartilhe

Com o Morumbi lotado, o São Paulo foi eliminado pela LDU na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time paulista contou com gol de Arboleda, já no segundo tempo, para levar a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis. Neles, James Rodríguez isolou sua cobrança e o time brasileiro foi superado por 5 a 4.

Agora, o time de Dorival Júnior foca suas atenções na busca pelo título da Copa do Brasil. Nos dias 17 e 24 de setembro, o time paulista terá o Flamengo pela frente na tentativa de conquistar o título que falta em sua história.

Precisando da vitória para se classificar, o São Paulo buscou ter mais a bola nos primeiros minutos e teve muita dificuldade para jogar. Sem conseguir ser efetivo no ataque, com Lucas, Luciano e Calleri bem marcados, a equipe sofreu para passar da marcação da LDU e viu o goleiro Rafael defender um chute de Alvarado. A primeira chegada do time paulista aconteceu apenas aos 20 minutos, com finalização fraca de Luciano após jogada de Lucas e Domínguez não teve problema para fazer a defesa.

Seis minutos mais tarde, Calleri perdeu grande chance após tabela com Lucas pela direita do ataque e fez a torcida se acender nas arquibancadas do Morumbi. Dois minutos mais tarde, Luciano foi quem assustou com uma finalização que parou na rede pelo lado de fora. No contra-ataque seguinte, Jhojan Julio carregou pela direita, passou por dois e fez Rafael fazer mais uma boa defesa para manter o 0 a 0.

Com a LDU tirando a velocidade do jogo em todos os momentos em que tinha a posse de bola, o São Paulo passou a ficar visivelmente irritado e a bola parecia queimar nos pés dos jogadores. Desta forma, o goleiro Domínguez não teve trabalho até o fim do primeiro tempo.

A torcida despertou o time no último tempo de jogo das quartas de final e Calleri fez o goleiro trabalhar pela segunda vez na partida aos dois minutos. Aos quatro, a LDU perdeu seu camisa 10. Depois de dividida com Alisson, Alvarado recebeu o cartão vermelho direto do árbitro e deixou o time de Quito com um a menos.

Após a expulsão, a torcida do São Paulo aumentou ainda mais sua cantoria nas arquibancadas e o time buscou ainda mais o jogo e assustou aos 11 minutos. Em cobrança rápida de escanteio, Lucas achou Alisson na meia esquerda. O volante arrumou, finalizou colocado da ponta da área e acertou a trave da LDU. No rebote, Arboleda isolou na finalização.

Com um a menos, a LDU aumentou ainda a cera e valorizou cada uma das paradas na partida. Jogando com os 10 atletas no campo de ataque, a pressão do São Paulo cresceu ainda mais e Calleri perdeu a grande chance da segunda etapa. Aos 26, após jogada pela direita, Wellington Rato fez o cruzamento rasteiro e o camisa 9 se atrapalhou com a bola dentro da pequena área.

Com a chance perdida e com o time todo no ataque, o São Paulo fez seu gol. Aos 32 minutos, Arboleda aproveitou cobrança de escanteio de James Rodriguez, subiu sozinho na grande área, testou firme para o gol e fez a festa de mais de 50 mil torcedores no Morumbi.

O 1 a 0 não mudou o ritmo da partida. Com as quartas de final indo para a definição nas penalidades, o São Paulo continuou pressionando. Com James Rodriguez cobrando todas as bolas paradas, o time paulista se manteve no ataque e a LDU continuou com a postura de apenas se defender no Morumbi.

Nos minutos finais, a pressão se manteve e, apostando nos cruzamentos, o time paulista viu Calleri perder mais duas oportunidades. Com isso, a vantagem de um gol para o time brasileiro e a definição da vaga na semifinal seguiu para os pênaltis.

Nas penalidades, James Rodriguez acabou isolando sua cobrança. Já a LDU aproveitou todas as suas cobranças e viu Jhojan Julio sacramentar a classificação ao acertar a quinta e última cobrança.

Agora o São Paulo volta a focar suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Sem conseguir vencer nos últimos seis jogos pela competição, o time de Dorival Júnior terá o Coritiba pela frente no próximo domingo, 3, às 20h30, mais uma vez no estádio do Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 (4) x (5) 0 LDU

SÃO PAULO – Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington (Michel Araújo); Pablo Maia (Wellington Rato), Alisson, Nestor (James) e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Junior.

LDU – Domínguez; Caicedo (Valverde/Alzugaray), Ade, Rodríguez e Quiñónez, Martinez, Piovi, Ibarra, Alvarado e Julio; Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía





GOL – Arboleda, aos 32min do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Quiñónez (LDU), Ibarra (LDU), Michel Araújo (SAO), Ade (LDU) e Guerrero (LDU).

CARTÃO VERMELHO – Alvarado (LDU).

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

PÚBLICO – 52.659 torcedores.

RENDA – R$ 3.913.543,00.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias