James posta mensagem em tom enigmático: ‘Pronto para iniciar esta nova etapa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 17:50 Para compartilhar:

Em meio a rumores de saída do São Paulo, o meia James Rodríguez postou na tarde desta segunda-feira uma frase enigmática em suas redes sociais que pode indicar uma pista de que a passagem do colombiano no clube paulista pode ter chegado ao fim.

A postagem traz a seguinte mensagem. “Agora é a hora de contar esta novidade, não foi um caminho fácil, um trabalho de dois anos mas estou pronto para iniciar esta nova etapa.”

Desde que chegou ao clube na metade do ano passado, a relação entre o jogador e o São Paulo vem se desgastando com o passar dos dias. James não teve as oportunidades que gostaria e diversas vezes não chegou a ser relacionado para as partidas. A última vez que entrou no Estádio do Morumbis para jogar foi no clássico contra o Palmeiras, no dia 29 de abril, mas atuou por apenas cinco minutos, no final da partida.

Uma semana depois, após o triunfo conquistado contra o Vitória em Salvador, o técnico argentino Zubeldía disse em coletiva de imprensa que passou a considerar outros jogadores para as partidas ao invés de James. “Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros.”

HISTÓRICO DO JOGADOR NO CLUBE

Pelo São Paulo, James Rodríguez jogou 22 partidas, marcou apenas dois gols e fez parte do elenco que conquistou a inédita Copa do Brasil, sem atuado. Com o técnico Dorival Junior, não conseguiu se encaixar na equipe e foi criticado pela torcida por supostamente estar fazendo “corpo mole”.

No início deste ano, com a chegada de Thiago Carpini o colombiano também não conseguiu se adequar ao esquema tático do então novo comandante e negociou a sua saída do clube. Inclusive, não viajou para Belo Horizonte, para decisão da Supercopa do Brasil e foi bastante criticado pela atitude.

Sem atuar desde o clássico contra o Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, James está se preparando para a Copa América que irá acontecer em junho nos Estados Unidos. Pela seleção colombiana, o jogador foi titular no amistoso contra a Espanha, onde foi bastante elogiado pelos torcedores e pela imprensa.