James Harden vai mal, Rockets têm péssima noite e caem diante dos Hornets na NBA

A rodada deste sábado não foi nada boa para os Houston Rockets na NBA. O time viu uma péssima atuação de seu melhor jogador, James Harden, jogou muito mal e perdeu para o Charlotte Hornets fora de casa pelo placar de 108 a 99.

Tamanho foi o desastre da equipe texana que os Rockets sequer pontuaram durante os primeiros sete minutos da partida. Já o Hornets aproveitou a noite ruim da franquia adversária e abriu grande vantagem de 20 a 0 no começo do jogo.

A partir daí, os visitantes se dedicaram à missão de voltar gradualmente ao páreo. Apesar de ter um Harden pouco inspirado, o time do Texas até conseguiu diminuir o prejuízo, mas acabou se perdendo no último quarto e foi batido com autoridade pelos donos da casa.

O Hornets, aliás, merecem os créditos pela importante vitória: a equipe teve 53.9% de aproveitamento dos arremessos de quadra, 47% da linha dos três pontos. Já a defesa fez com que o adversário cometesse 21 desperdícios de bola.

No âmbito individual, os nomes com maior destaque no Spectrum Center, em Charlotte, foram Terry Rozier, com 24 pontos, Devonte Graham, com 23, e P.J.Washington, com 22. Do lado dos Rockets, Russell Westbrook foi poupado, pois deve jogar diante do Orlando Magic na noite deste domingo.

Já James Harden teve 30 pontos, 10 rebotes e 14 assistências, mas com 10 desperdícios de bola, evidenciando sua falta de consistência. De 11 arremessos para três, o astro converteu só dois, pouco para alguém que é tido como um dos principais jogadores da NBA.

Com o resultado adverso, os Houston Rockets ficam no quinto lugar da tabela na Conferência Oeste, com 39 triunfos e 23 jogos perdidos. Já o Charlotte Hornets está no 10º posto da Conferência Leste, com 22 vitórias e 41 derrotas.

Se Harden não brilhou, quem foi destaque é Bogdan Bogdanovic, que embalou a glória do Sacramento Kings diante do Portland Trail Blazers, fora de casa. Com 27 pontos, cinco rebotes e oito assistências, o sérvio foi o grande nome da vitória por 123 a 111.

O resultado inverte a posição das equipes na tabela da Conferência Oeste. O Portland Trail Blazers agora é o 10º, com 28 triunfos e 37 derrotas, enquanto o Sacramento Kings sobe para nono, com 28 triunfos e 35 jogos perdidos.

Em confronto equilibrado e decidido no final, o Golden State Warriors venceu o Philadelphia 76ers por 118 a 114 em Oakland. Com 24 pontos marcados cada, Tobias Harris e Damion Lee dividiram o status de cestinha da partida. Mesmo com a derrota, o Philadelphia 76ers segue na zona de classificação aos playoffs.

Confira os outros resultados de sábado da NBA:

Detroit Pistons 105 x 111 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 104 x 102 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 118 x 101 Atlanta Hawks

Confira a rodada de domingo da NBA:

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Orlando Magic

Washington Wizards x Miami Heat

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

New York Knicks x Detroit Pistons

Sacramento Kings x Toronto Raptors