James Harden responde polêmica e garante que máscara escolhida não é ato político

Jogador mais valioso da NBA na penúltima temporada, James Harden se envolveu em uma polêmica durante o período em que os atletas estão na “bolha” da liga em Orlando, na Flórida. O astro do Houston Rockets respondeu às críticas após vestir uma máscara controversa dizendo que o artefato não se trata de uma manifestação política.

A máscara estampava a figura conhecida como “Linha fina azul”, que representa a bandeira dos Estados Unidos com um linha azul delicada passando no meio. Seu significado implica nas execuções totais da lei, simbolizando a força da polícia em manter a ordem na sociedade. Tanto esta figura, como o distintivo do Justiceiro (o desenho de uma caveira), estampados na máscara usada por Harden, são relacionados a símbolos que se opõem ao movimento “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam).

Fotos do astro usando a máscara, que cobria desde o seu nariz até toda a extensão da sua longa e característica barba, foram divulgadas pelas redes sociais oficiais da NBA e dos Rockets, o que causou bastante polêmica devido ao cenário de atos antirracistas que foram desencadeados com a morte de George Floyd por um policial branco.

“Honestamente, eu não estava tentando fazer uma manifestação política”, explicou o jogador antes do treino dos Rockets nesta sexta-feira. “Eu honestamente vesti a máscara apenas porque cobriu minha cara inteira e minha barba. É bastante simples.”

O primeiro treino de Harden com sua equipe em Orlando foi na última quinta-feira. Desde então, o astro tem pensado em como pode apoiar o movimento antirracista durante a retomada da liga, incluindo a possibilidade de trazer uma mensagem de causa social em sua camisa no lugar de seu nome.

“Eu estou no processo de fazer isso no momento”, explicou. Em relação aos atos policiais, Harden evitou entrar em polêmica. “Há pessoas que fazem seus trabalho em alto nível, e tem péssimas pessoas em todas as profissões.”

Na quinta, Harden expressou orgulho sobre a reação da cidade de Houston em relação à morte de George Floyd por um policial branco em Minneapolis, o que desencadeou protestos no mundo todo. O velório foi feito na cidade texana, onde o homem cresceu.

“A forma como a cidade inteira se uniu foi incrível. Acho que o mundo viu isso, como muitas pessoas podem se unir. Obviamente, foi por um motivo trágico, mas as caminhas e tudo mais que estamos lutando é muito poderoso”, disse.

Após a videoconferência, Harden pôs sua máscara polêmica, sem consciência do que ela representa, segundo ele. “É apenas algo que cobre toda a minha barba. Eu achei que ficou maneiro. E é isso”, finalizou.

