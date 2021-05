James desabafa após não ser convocado por Rueda para jogos da Colômbia nas Eliminatórias

O técnico Reinaldo Rueda surpreendeu nesta sexta-feira com a decisão de excluir o meia James Rodríguez dos duelos da Colômbia contra Peru e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, o que incomodou o jogador do Everton.

Em um comunicado, Rueda anunciou a não convocação de Rodríguez alegando que “ele não está no nível ideal de competição”, após uma lesão muscular recorrente na panturrilha direita.

O astro da seleção colombiana ficou surpreso com a decisão e garantiu que está recuperado.

“Não receber a confiança da comissão técnica quebra com tudo e me causa uma dor enorme, já que sempre dei até a minha vida pela camisa da seleção da Colômbia”, escreveu em nota postada no Twitter.

O camisa 10 encabeçava a primeira convocação de Rueda após o retorno do técnico à seleção colombiana após 15 anos.

O treinador assumiu as rédeas do time neste ano para substituir o português Carlos Queiroz, que foi demitido após uma péssima campanha que tirou a Colômbia da zona de classificação para a Copa do Catar-2022.

No lugar de Rodríguez, o técnico chamou Edwin Cardona, meia do argentino Boca Juniors.

Rueda tampouco poderá contar com Juan Fernando Quintero, de Shenzen, que não pôde deixar a China, devido aos rígidos protocolos sanitários impostos por aquele país para deter o coronavírus.

A Colômbia visita o Peru no dia 3 de junho e recebe a Argentina no dia 8 de junho, embora ainda seja incerto se poderá jogar em Barranquilla devido à convulsão social que o país vive.

