James Cameron, diretor de ‘Titanic’, mergulhou 33 vezes para ver destroços do navio

James Cameron, renomado diretor de ‘Titanic‘, possui uma conexão profunda com a história do lendário navio, tendo mergulhado 33 vezes para explorar os destroços no fundo do Oceano Atlântico.

No entanto, recentemente, um incidente trágico ocorreu na região, pois um submarino que transportava turistas desapareceu misteriosamente.

Durante uma entrevista à rede norte-americana CBS em fevereiro deste ano, o cineasta compartilhou sua experiência fascinante.

“Eu me sinto muito ligado à história [do Titanic], depois de ter mergulhado 33 vezes nos destroços. Quanto mais você estuda, mais contagiado pela história do Titanic você fica”.

“Eu sempre digo o quão frágil é. Você acha que o entende até se aproximar e perceber que há uma complexidade muito maior na história”, completou o diretor.

Titanic, o longa-metragem dirigido por Cameron, é amplamente conhecido como um dos filmes mais caros da história do cinema. Apesar disso, também é considerado o terceiro filme mais lucrativo de todos os tempos, alcançando um enorme sucesso de bilheteria. Ao longo dos anos, o filme tornou-se um ícone da cultura pop, imortalizando cenas clássicas e emocionantes que permanecerão na memória dos espectadores para sempre.

