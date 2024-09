Jamal Lewis é apresentado no São Paulo e espera adaptação rápida: ‘Vou trabalhar duro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 14:58 Para compartilhar:

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira o lateral Jamal Lewis de forma oficial no CT da Barra Funda. O norte-irlandês, que fez a sua estreia neste domingo, diante do Cruzeiro, tem dois desafios neste início de trajetória no clube: o primeiro é buscar um espaço na equipe titular. O outro é conseguir dominar o idioma.

“Vou trabalhar duro para aprender o português e me comunicar com toda a equipe e com os torcedores. Alguns atletas me ajudam, mas terei um professor em algumas semanas e espero aprender português. É muito mais importante eu me adaptar ao ambiente do que ele se adaptar a mim”, afirmou o jogador na entrevista.

Lewis vai usar a camisa número 3 e comentou sobre a impressão que teve nesta sua primeira experiência em campo. “Ainda que tenha sido um jogo fora de casa (a partida aconteceu em Belo Horizonte), foi muito bom ver os torcedores mais próximos. Fizeram muito barulho e deram apoio aos atletas. Vi os jogos em casa (MorumBis) e espero receber todo esse carinho. Será incrível poder estar lá”, comentou.

Com um estilo versátil, ele comentou sobre a maneira de que mais gosta de atuar após ter enfrentado o time mineiro. “Contra o Cruzeiro o técnico usou um 5-3-2 e fui escalado na defesa, Mas também gosto de atuar mais avançado. Porém, posso jogar em outras formações e ajudar em qualquer posição”.

Fascinado pela cultura e tradição que o Brasil tem no futebol mundial, Lewis citou Ronaldinho Gaúcho como uma referência e comentou que, na Inglaterra, o País é muito bem representado pelos atletas brasileiros que atuam por lá. “Tenho muito orgulho de vir jogar aqui. O Brasil é famoso por seu amor ao futebol e quero aproveitar ao máximo”, comentou.

O São Paulo volta a campo no meio de semana e vira a chave para a disputa da Libertadores. Nesta quarta-feira, às 21h30, a equipe paulista enfrenta o Botafogo no estádio do Engenhão, no Rio, pelo compromisso de ida da fase de quartas de final do torneio.