‘Jamais pensei que voltaria’, diz Cid Moreira em retorno ao rádio

Cid Moreira, 93, anunciou que fará parte de uma rádio online, a Conhecer. “Comecei no rádio e jamais pensei que voltaria”, comentou o locutor em transmissão feita no Instagram nesta segunda-feira, 30.

Cid acumulará a função de diretor-geral da rádio Conhecer e de apresentador, à frente dos programas Crônicas e Poemas Imortais e Mensagens da Bíblia em Áudio. Além de Moreira, fazem parte da Rádio Conhecer Sérgio Azevedo e Cyro César.

Em um vídeo, explicou a ideia da rádio: “Vamos compartilhar com os ouvintes a tarefa de levar o que há de mais interessante e curioso no mundo do conhecimento.”

“Vamos falar sobre saúde, bem-estar, curiosidades, história, arte, música, literatura, ciência, tecnologia, empreendedorismo, reflexões sobre a vida e também sobre os maiores mistérios do mundo”, continuou.

Cid também destacou a intenção de ler alguns poemas no ar: “Fico até abobalhado. Isso para mim foi sensacional. Porque o poema é muito difícil, principalmente para o locutor.”

Clique aqui para acessar o site da Rádio Conhecer. O lançamento oficial está marcado para esta terça-feira, dia 1º de dezembro.

