‘Jamais imaginaria’, diz Anderson Torres sobre atos golpistas

BRASÍLIA, 8 AGO (ANSA) – O ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento por quase oito horas nesta terça-feira (8) à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, e afirmou que não foi avisado sobre ameaças ou riscos de ruptura durante o planejamento de segurança para os atos de 8 de janeiro.

Segundo ele, os planos indicavam que o nível de destruição que atingiu o Congresso aconteceria “só se caísse uma bomba”.

À época, Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e entrou de férias, viajando para os Estados Unidos no dia 6.

“Se a Praça dos Três Poderes realmente estivesse isolada, isso não teria acontecido. Eu viajei extremamente tranquilo porque os acampamentos estavam praticamente desfeitos e por causa do PAI [Plano de Ações Integradas] assinado para as instituições e órgãos e agências trabalharem no dia”, disse.

Ele também foi questionado sobre a “minuta do golpe” encontrada pela Polícia Federal na casa dele, e classificou o documento sobre a decretação de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como “fantasioso”, “aberração” e “sem validade jurídica”.

Anderson Torres também afirmou que nunca questionou o resultado das eleições de 2022: “Fui o primeiro ministro a receber a equipe de transição, Flávio Dino, que seria meu sucessor. Agi de forma transparente, no sentido de facilitar.

Não foi registrado qualquer contratempo”.

O ex-ministro também negou que tenha sido omisso ou leniente com os acampamentos bolsonaristas instalados em frente a quartéis do Exército: “Enquanto estive no Ministério, a PF teve total liberdade para monitorar”.

Por ser investigado, Anderson Torres tinha o direito de ficar em silêncio, mas a defesa decidiu adotar a estratégia de responder às perguntas dos parlamentares.

A CPMI já aprovou a quebra dos sigilos de Anderson Torres, que também é investigado em um inquérito no Supremo Tribunal Federal por omissão na articulação do esquema de segurança no dia dos atos antidemocráticos.

Ele chegou a passar quatro meses preso, mas foi solto com o uso de tornozeleira eletrônica. (ANSA).

