Jamaica vence Canadá, se classifica para Copa América e vai às semis da Liga das Nações

A Jamaica surpreendeu o Canadá a quem venceu por 3 a 2 nesta terça-feira no BMO Field de Toronto, na partida de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. Com esse resultado avançou às a semifinais do torneio e se garantiu na Copa América de 2024, que será disputada nos Estados Unidos.

Alphonso Davies, aos 25 minutos, e Ismael Koné, aos 69, marcaram os gols do Canadá.

Pela Jamaica os autores dos tentos foram Shamar Nicholson, duas vezes (62′ e 66′) e Bobby Reid (78′).

Reid garantiu a vitória da seleção caribenha com um pênalti que foi marcado por um toque de mão de Eustáquio na área. O jamaicano enganou o goleiro e converteu sua cobrança.

A Jamaica ainda teve um jogador expulso, Demarai Gray (85′) mas mesmo assim os canadenses não conseguiram empatar.

Desta forma, os ‘Reggae Boyz’ empataram no placar agregado em 4 a 4 mas avançaram graças ao critério de maior número de gols fora de casa.

No jogo de ida, disputado no sábado, os canadenses haviam vencido por 2 a 1 no Estádio Nacional de Kingston.

O Canadá terá agora que disputar uma repescagem para tentar a vaga na Copa América de 2024, que será disputada nos Estados Unidos.

Escalações:

Canadá: Milan Borjan – Alistair Johnston (Liam Millar, 84′), Derek Cornelius, Kamal Miller, Richie Laryea, Ismael Koné (Mark-Anthony Kaye, 74′) – Stephen Eustaquio (Jacen Russell, 90′), Alphonso Davies, Tajon Buchanan (Junior Hoilett, 74′) – Jonathan David, Cyle Larin (Jonathan Osorio, 74′). Técnico: Mauro Biello.

Jamaica: Andre Blake – Dexter Lembikisa, Gregory Leigh (Tayvon Gray, 90’+4), Damion Lowe, Joel Latibeaudiere (Michael Hector, 46′), Ethan Pinnock – Bobby Reid, Daniel Johnson, Shamar Nicholson – Demarai Gray (expulso aos 85 minutos), Leon Bailey (DiShon Bernard, 90′). Técnico: Heimir Hallgrimsson.

