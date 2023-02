Jalles Machado: Lucro líquido no 3º trimestre sobe 166%, a R$ 450,9 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2023 - 21:57 Compartilhe

A Jalles Machado, companhia do setor sucroenergético e maior exportadora mundial de açúcar orgânico, registrou lucro líquido de R$ 450,9 milhões no terceiro trimestre da safra 2022/23, diferença de 166% na comparação com o mesmo período da temporada anterior. No trimestre, a companhia processou 526,1 mil toneladas de cana-de-açúcar (queda anual de 44,2%), com produção de 32,3 mil toneladas de açúcar (-39,7%) e de 15 mil litros de etanol (-66,1%).





Nos 12 meses da safra, o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) terminou em R$ 845,5 milhões, alta de 17,8%, enquanto o lucro líquido acumulou R$ 274,9 milhões, alta de 172,2% frente ao ano anterior.

No acumulado da temporada, a companhia processou 5,093 milhões toneladas de cana, queda de 4,9% ante 5,357 milhões na temporada anterior. A produção de açúcar no período totalizou 305,6 mil toneladas, queda de 3,4%; e a de etanol, 238,3 milhões de litros, baixa de 1,0%.

Em nota, a companhia destacou que teve um terceiro trimestre “muito intenso”, com o closing da aquisição da Santa Vitória e o encerramento da safra 2022/2023. “Modernizamos e reposicionamos nossa marca. Agora Jalles, que melhor representa nossa conexão com o campo e com as pessoas”, destaca a empresa, no release que acompanha os resultados. Segundo a Jalles, o novo posicionamento reflete também os princípios de sustentabilidade “que guia nossa gestão em tudo o que fazemos”.





