Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles, completa sua revanche com MVP do Super Bowl

O quarterback Jalen Hurts foi reconhecido neste domingo com seu primeiro prêmio de MVP do Super Bowl (Jogador Mais Valioso) na vitória esmagadora de 40 a 22 do Philadelphia Eagles sobre o Kansas City Chiefs, em Nova Orleans.

O prêmio completa a vingança de Hurts contra os Chiefs de Mahomes, para quem perdeu no Super Bowl há dois anos, apesar de seu desempenho heróico com quatro touchdowns.

Neste domingo (9), Hurts conseguiu superar Mahomes, que mostrou uma versão apagada, com 221 jardas e dois touchdowns de passe.

Aproveitando a atenção defensiva sobre o ‘running back’ Saquon Barkley, Hurts também foi uma grande ameaça com 72 jardas e um touchdown terrestre.

“Não se trata de ganhar um desses (prêmios), mas do que fizemos”, disse o quarterback ao receber o troféu no palco do Caesars Superdome, em Nova Orleans.

“Não poderia estar aqui sem os meus companheiros, sem o esforço e a determinação que todos mostraram para chegar a este ponto”, acrescentou Hurts, que completou 17 dos 22 passes tentados (77,3%) e também cometeu a sua primeira intercepção nestes playoffs.

Assim que a vitória retumbante foi selada, Hurts destacou que a dolorosa derrota em 2023 o motivou a continuar perseguindo seu primeiro título do Super Bowl e se tornar uma das maiores estrelas da liga.

“Pude usar essa experiência e aprender com ela, o que é bom e o que é ruim”, disse ele. “Usei tudo isso como combustível para buscar minha própria grandeza.”

— Os cinco últimos vencedores do prêmio MVP (Most Valuable Player) do Super Bowl:

2025: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles / quarterback)

2024: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs / quarterback)

2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs / quarterback)

2022: Cooper Kupp (Los Angeles Rams / wide receiver)

2021: Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers / quarterback)

