Jair Ventura se diz feliz com oportunidade no Sport Treinador, que teve passagens por Botafogo, Santos e Corinthians, iniciou trabalho na equipe do Sport Recife nesta terça-feira. Jair Ventura se diz motivado com a oportunidade e espera alçar voos mais altos dentro do Campeonato Brasileiro de 2020 com o Leão da Ilha.