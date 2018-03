Jair Ventura poupa cinco titulares do Santos no último treino antes do clássico

O técnico Jair Ventura optou por poupar cinco jogadores no treino do Santos desta segunda-feira, o último antes do clássico contra o Palmeiras, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam na terça-feira, às 20h30, no estádio do Pacaembu.

O zagueiro David Braz, os volantes Alison e Renato e os atacantes Gabriel e Eduardo Sasha ficaram de fora do trabalho. Todos eles, no entanto, devem ser titulares no duelo que vale vaga para a decisão do Estadual.

Os cinco atletas permaneceram na academia fazendo trabalho regenerativo. E, apesar de estar sem quase meio time titular, Jair Ventura optou por fechar o treino para os jornalistas, que puderam assistir apenas ao aquecimento dos jogadores no gramado.

O Santos perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e agora precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Se a diferença de gols da primeira partida se repetir, a decisão vai para os pênaltis.

Como o segundo duelo tem mando do Palmeiras, o estádio terá apenas torcedores do time alviverde nas arquibancadas – no primeiro jogo, o Pacaembu recebeu apenas torcedores santistas.

O provável time alvinegro que entrará em campo nesta terça terá: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Renato, Jean Mota, Eduardo Sasha e Rodrygo; Gabriel.