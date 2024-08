Jair tem proposta do Porto e pede para a diretoria do Santos para não atuar contra Ponte Preta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 23:12 Para compartilhar:

No início da noite desta quinta-feira, a diretoria do Santos, por intermédio das redes sociais, revelou que o zagueiro Jair “pediu à comissão técnica para ser liberado dos treinamentos e que não fosse relacionado para a partida contra a Ponte Preta, alegando existirem propostas para a sua negociação. A direção de futebol aceitou a decisão em conjunto com a comissão técnica”.

Jair, de 19 anos, interessa para o Porto, de Portugal, que estaria disposto a gastar 19 milhões de euros (cerca de 118,5 milhões) para ter o atleta. O jogador subiu ds categorias de base para o time profissional em 2023 e soma 13 partidas pela equipe principal de Vila Belmiro.

O Botafogo chegou a oferecer US 12 milhões para ter o jogador, mas a proposta não foi aceita pelo presidente Marcelo Teixeira. Jair tem contrato com o Santos até o final de 2026.

Jair estava escalado para formar a dupla de zaga com o veterano Gil no duelo desta sexta-feira contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Jair, o técnico Fábio Carille poderá optar por João Basso para a vaga no setor defensivo.