Jair Renan vira réu acusado de fraude em empréstimos

Justiça do Distrito Federal acatou denúncia contra filho do ex-presidente Bolsonaro. Suspeito de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, ele teria forjado resultados financeiros em empresa.A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia e tornou réu Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais outras cinco pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A decisão foi proferida na segunda-feira (25/03) pela 5ª Vara Federal do Tribunal de Justiça do DF, após denúncia – que está sob sigilo – apresentada pelo Ministério Público contra Jair Renan.

Ele teria forjado resultados financeiros de uma empresa sua, a RB Eventos e Mídia, para obter empréstimos bancários no valor de R$ 698 mil, que não foram quitados.

A instituição financeira também moveu um processo para a cobrança da dívida e obteve uma decisão favorável para o pagamento de R$ 360 mil.

Em fevereiro, a Polícia Civil do DF apresentou o relatório final da investigação, denunciando Jair Renan e o ex-instrutor de tiro dele, Maciel Alves. Em agosto do ano passado, o órgão cumpriu mandados de busca e apreensão contra os dois.

Ao jornal Folha de S.Paulo, a defesa de Jair Renan afirmou que ele foi vítima de um golpe praticado por terceiros. Já a defesa de Alves diz que ele é inocente.

Quem é Jair Renan

Mais novo dentre os quatro filhos homens de Bolsonaro, Jair Renan, 25, é o único que não fez carreira política, tendo se estabelecido durante o governo do pai como organizador de eventos em Brasília.

Em 2021, ele chegou a ser investigado por suspeita de tráfico de influência, após uma produtora que prestava serviços para o governo ter fotografado e filmado uma festa de inauguração de uma de suas empresas, sem que tivesse recebido pagamento para isso. O caso acabou arquivado por falta de provas.

