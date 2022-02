Jair exalta importância de clássico com o América-MG para ritmo e sequência de jogo do Atlético-MG

O volante Jair, do Atlético-MG, fez poucos jogos no ano, pois está em ritmo de pré-temporada com o elenco principal do clube, visando o ano duro e cheio de desafios do Galo em 2022. Ele exaltou o clássico contra o América-MG, neste sábado, 12 de fevereiro, no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Jair também falou que o Atlético não pode entrar em “zona de conforto” por ser considerado um dos times favoritos nas competições que o alvinegro irá disputar este ano. E, jogar contra o Coelho será importante para melhorar o ritmo e a força da equipe, no seu primeiro grande teste da temporada. Confira nos vídeos da matéria.

Jair quer o time alvinegro focado, sem entrar em “zona do conforto”-(Pedro Souza/Atlético-MG)

