Jair desfalca treino deste domingo e fica perto de trocar o Santos pelo Botafogo

O jovem zagueiro Jair Cunha, de 19 anos, está muito perto de trocar o Santos pelo Botafogo. O defensor nem participou das atividades do clube sob orientação do técnico Pedro Caixinha neste domingo, no CT Rei Pelé, após se empolgar com a oferta salarial do clube carioca.

Depois de sonhar com uma alta negociação do jovem para o futebol europeu, o Santos parece ter sido convencido de que o melhor seria aceitar os 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61,5 milhões), mais a inclusão de atletas no negócio, oferecida pelo clube de John Textor.

O volante Danilo Barbosa não se animou em vir para a Vila Belmiro, mas o zagueiro Lucas Halter não colocou empecilhos após perder espaço no Rio. O artilheiro Tiquinho Soares seria outro jogador envolvido na negociação após virar reserva de Igor Jesus.

“O que podemos falar do Jair é que é um ótimo jogador, com vários clubes ligando, entrando em contato. É um jogador que não está negociado, apareceram várias possibilidades, e o Santos vai tomar a melhor decisão, o melhor para o clube e para o atleta”, afirmou Pedro Martins, novo CEO santista, em sua chegada na sexta-feira.

O dinheiro oferecido pelo Botafogo ajudaria na contratação do meia-atacante Thaciano, do Bahia. De quebra, uma possível negociação de Jair no futuro ainda renderia novas cifras aos cofres santistas.

O Botafogo está confiante no negócio, mas age em outras frentes. Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, seria um plano B dos cariocas caso não haja acordo com a direção santista pelo jovem. O zagueiro argentino até já foi sondado.